Astrazeneca toglie il sonno al generale Figliuolo. Col taglio delle forniture si teme per la somministrazione dei richiami

"Non c'è alcun problema nel fare la seconda dose di Astrazeneca", assicura il generale Francesco Paolo Figliuolo, mentre attraversa il Paese per verificare lo stato degli hub vaccinali, rivolgendosi ai quasi due milioni e mezzo di italiani che hanno già ricevuto il vaccino anglo-svedese. È ottimista dopo aver ricalibrato il controverso vaccino sugli over 60 e stigmatizzato con il premier Mario Draghi le iniquità della campagna (una dose su 5 è andata fuori dalle categorie prioritarie). Giovedì si è raggiunto il record delle 299mila dosi somministrate. Vicino a quota 300mila, obiettivo fissato come step intermedio prima del traguardo del mezzo milione al giorno, slittato a fine aprile. Ma c'è una novità: l'ipotesi di posticipare fino a 42 giorni il richiamo di Pfizer, il vaccino più disponibile per quantità e il più ...

laura_coccia : Perché li chiamate 'furbetti dei vaccini'??? Chi toglie il vaccino ad una persona a rischio non è furbo. È criminal… - corazzajacopo1 : @SonoItaliano9 No, sono un operatore sanitario e sarei ridicolo a scherzare su queste cose Mi hanno proposto il Pfi… - infoitinterno : Il Veneto toglie Astrazeneca a chi ha meno di 60 anni: “Acceleriamo gli - Giuggio72684862 : RT @erretti42: @lindaeciao Certamente quello che tu dici è un sospetto che ho anche io. Ciò non toglie che il comportamento di AstraZeneca… - erretti42 : @lindaeciao Certamente quello che tu dici è un sospetto che ho anche io. Ciò non toglie che il comportamento di Ast… -