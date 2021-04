Amici 20, diretta quarta puntata: un ballottaggio inatteso. Pio e Amedeo non ci saranno, ecco perchè (Di sabato 10 aprile 2021) . Sono 11 i talent ancora in gara che si giocano la vittoria: i cantanti Sangiovanni, , Enula, ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) . Sono 11 i talent ancora in gara che si giocano la vittoria: i cantanti Sangiovanni, , Enula, ...

Advertising

matteosalvinimi : Questa la richiesta del PM, poi vi aggiorno in diretta da #Catania. Grazie per il vostro costante supporto, Amici ?? - Pinuccio6512 : RT @matteosalvinimi: Questa la richiesta del PM, poi vi aggiorno in diretta da #Catania. Grazie per il vostro costante supporto, Amici ?? ht… - Costanzablabla : RT @matteosalvinimi: Questa la richiesta del PM, poi vi aggiorno in diretta da #Catania. Grazie per il vostro costante supporto, Amici ?? ht… - carlottasiani1 : RT @matteosalvinimi: Questa la richiesta del PM, poi vi aggiorno in diretta da #Catania. Grazie per il vostro costante supporto, Amici ?? ht… - LeonardoRimicci : RT @matteosalvinimi: Questa la richiesta del PM, poi vi aggiorno in diretta da #Catania. Grazie per il vostro costante supporto, Amici ?? ht… -