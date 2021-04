Alessia Marcuzzi | Dagospia lancia una bomba | non vuole lavorare con Enrico Papi e rifiuta la conduzione di Scherzi a parte | cosa è accaduto tra i due

(Di sabato 10 aprile 2021), bravissima e simpaticissima presentatrice, attualmente, è impegnata nellade Le Iene al fianco di Nicola Savino con il quale forma una coppia strepitosa che diverte tanto. Quest’anno non le è stata affidata lade L’isola dei famosi che, invece, vede al timone Ilary Blasi che per quanto piaccia abbastanza, è anche un po’ criticata perché, a detta di qualcuno è un po’ troppo dura. Infatti, Ilary Blasi, oltre a bacchettare i concorrenti con frasi molto severe del tipo “siete i peggiori naufraghi di tutte le edizioni”, ha avuto da ridire a muso duro, anche contro l’inviato Massimiliano Rosolino che, secondo il parere della moglie di Totti è troppo diplomatico e prende poco posizione. Probabilmente, adverrà affidata, anche ...

, bravissima e simpaticissima presentatrice, attualmente, è impegnata nella conduzione de Le Iene al fianco di Nicola Savino con il quale forma una coppia strepitosa che diverte tanto., secondo quanto scritto dal settimanale Oggi , sarebbe stata contattata per condurre ? in coppia con Enrico Papi ? la nuova edizione di Scherzi A Parte , ma avrebbe detto di no. A ...Un'altra polemica con protagonista Alessia Marcuzzi sta impazzando sul web. La colpa sarebbe di Enrico Papi ma cosa è successo?Secondo alcune indiscrezioni, Alessia Marcuzzi avrebbe rifiutato di affiancarlo. Enrico Papi è pronto a tornare alla guida di un programma su Mediaset dopo alcuni anni in cui il conduttore era rimasto ...