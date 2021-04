4 casi di trombosi, l’Ema indaga sul vaccino Johnson and Johnson (Di sabato 10 aprile 2021) l’Ema indaga su Johnson and Johnson dopo aver ricevuto la segnalazione di quattro casi di trombosi. Fda: “Nessuna correlazione”. l’Ema ha avviato un’indagine sul possibile legame tra il vaccino Johnson and Johnson e quattro casi di trombosi registrati negli Stati Uniti. La Fda (Food and Drug Administration) ha comunicato di non aver rintracciato alcun nesso causale tra i rari casi di trombosi e la somministrazione del vaccino, che entro la fine del mese di Aprile arriverà anche in Europa. Quattro casi di trombosi, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021)suanddopo aver ricevuto la segnalazione di quattrodi. Fda: “Nessuna correlazione”.ha avviato un’indagine sul possibile legame tra ilande quattrodiregistrati negli Stati Uniti. La Fda (Food and Drug Administration) ha comunicato di non aver rintracciato alcun nesso causale tra i raridie la somministrazione del, che entro la fine del mese di Aprile arriverà anche in Europa. Quattrodi, ...

