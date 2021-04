1727 Wrldstar esce dal carcere dopo 3 mesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 1727 Wrldstar

Fanpage.it

Simona Vergaro ha raccontato a Le Iene le violenze subite dal noto rapper Algero Correntini che su Instagram si fa chiamare 'truce' dai suoi oltre 200mila follower. L'autore del video fratellì si trova in carcere proprio per abusi sulla sua compagna che ha raccontato come sono andate le cose e da quanto tempo ...Sparito nel nulla l'influencer. La fidanzata chiama "Chi l'ha visto?"Rapper scarcerato: il 25enne romano 1727 Wrldstar si trovava in carcere per i reati di maltrattamenti e droga. 1727Wrldstar, all’anagrafe Algero Corretini, è un rapper romano di venticinque anni con ...Era stato arrestato per maltrattamenti e droga lo scorso gennaio e il pubblico ministero aveva chiesto il carcere, Algero Corretini, alias ...