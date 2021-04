Videogiochi e l' aumento dei prezzi | ' compagnie incredibilmente avide e ottuse fanno pagare $70 un gioco'

(Di venerdì 9 aprile 2021) In un recente episodio di Pachter Factor, il noto analista Michael Pachter ha spiegato il vero motivo per cui il prezzo dei giochi è ine, secondo lui, non dipende dall'dei costi di sviluppo. Pachter ha detto che il costo dello sviluppo di giochi non è aumentato in modo sostanziale dal 2019 al 2021 e questo è stato possibile con la potenza e velocità degli strumenti per creare giochi (come Unity e Unreal Engine). L'analista afferma che "l'dei costi di sviluppo è una scappatoia", la vera ragione dell'deiè semplicemente perché il mercato lo permetterà. Sempre più giocatori giustificheranno l'di prezzo, il che significa che ancora più sviluppatori e publisher faranno lo stesso. Leggi altro...

In un recente episodio di Pachter Factor, il noto analista Michael Pachter ha spiegato il vero motivo per cui il prezzo dei giochi è in aumento e, secondo lui, non dipende dall'aumento dei costi di ...Michael Pachter non ha dubbi, aver aumentato il prezzo dei videogiochi AAA è una mossa che si ritorcerà contro i publisher.