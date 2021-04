Vaccino AstraZeneca, seconda dose diversa? Cosa dice l’Oms (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ‘mix and match’ fra i diversi vaccini anti-Covid? Secondo l’Oms “non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento”. Lo ribadisce Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore del Dipartimento di Regolamentazione e Prequalificazione dell’agenzia Onu, commentando la decisione della Francia di dare un richiamo con un Vaccino diverso agli under 55 vaccinati con AstraZeneca per la prima dose. “Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo. E questa è l’unica risposta che posso dare”, ha puntualizzato l’esperto Oms, facendo il punto sulle indicazioni attuali, basate sulle informazioni presenti. “Il sottocomitato Covid-19 del Comitato consultivo globale dell’Oms sulla sicurezza dei vaccini ha esaminato le informazioni disponibili dall’Europa e altre regioni e ha affermato che una relazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ‘mix and match’ fra i diversi vaccini anti-Covid? Secondo“non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento”. Lo ribadisce Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore del Dipartimento di Regolamentazione e Prequalificazione dell’agenzia Onu, commentando la decisione della Francia di dare un richiamo con undiverso agli under 55 vaccinati conper la prima. “Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo. E questa è l’unica risposta che posso dare”, ha puntualizzato l’esperto Oms, facendo il punto sulle indicazioni attuali, basate sulle informazioni presenti. “Il sottocomitato Covid-19 del Comitato consultivo globale delsulla sicurezza dei vaccini ha esaminato le informazioni disponibili dall’Europa e altre regioni e ha affermato che una relazione ...

