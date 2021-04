Va a casa lasciando figlio di due anni chiuso in macchina | lo salva un passante

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – Momenti di apprensione ieri sera, alle 22.30 circa, in zona Santa Maria del Soccorso a Roma, quando unha notato un bimbo dormire sul sedile posteriore di un’auto parcheggiata e chiusa a chiave. Immediato l’allarme che ha portato in via Bellardi i Carabinieri di Santa Maria del Soccorso che hanno svegliato il piccolo di appena 2e hanno iniziato a giocare con lui dal vetro. Nel frattempo i Vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza rompere il vetro, liberando il bimbo nel giro di poco. Nel frattempo i militari dell’Arma, attivate le ricerche, sono riusciti a risalire alla madre e l’hanno raggiunta in un appartamento della zona. I Carabinieri hanno trovato la donna, una 40enne italiana separata dal marito, in stato confusionale. La chiamata al 118 ha permesso di trasferirla al Policlinico Umberto I dove e’ stata ...