Un' idea per Draghi | rastrellare Astrazeneca

Caro presidente Mario Draghi, lungi da noi cedere alla tentazione di darle consigli - mai ci permetteremmo - vorremmo osare, e di fatto osiamo, rivolgerle una domanda che è prima di tutto la richiesta di prendere in considerazione una questione che, chissà, potrebbe rivelarsi dirimente e magari avvicinare a questo presente quel futuro di cui lei più volte ha invitato ad assaporare il gusto. Dopo le segnalazioni di trombosi registrate in un numero molto esiguo di vaccinati, i nuovi controlli, l'ennesima valutazione dell'Ema, insomma dopo gli ultimi sviluppi di una vicenda che ha i tutti i requisiti e i colpi di scena al posto giusto per diventare un film - intanto che chi di dovere decide se per il piccolo o grande schermo, gli sceneggiatori si mettano all'opera - le cronache, l'orizzonte primo del nostro agire professionale, registrano perplessità e timori crescenti ...

