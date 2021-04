Una poltrona solo per due La Turchia e le colpe europee secondo Antonia Arslan

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una) per due. Nel salotto del presidente turco Erdogan non c’è posto a sedere per la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. L’incontro, a cui ha partecipato anche il capo del Consiglio Europeo Charles Michel (seduto comodamente accanto a Erdogan), aveva come obiettivo quello di far ripartire le relazioni tra Ue e, oltre a chiedere lumi rispetto la decisione di Ankara di sottrarsi alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Ebbene, Von der Leyen non ha trovato posto a sedere nelle poltrone del salotto di Erdogan. E’ stata invece relegata in un divanetto poco distante. L’atto è stato visto come uno spregio, un insulto. Alla donna prima e all’istituzione che rappresenta – l’Ue appunto – inluogo. L’ondata di indignazione è stata massiccia, nonostante da ...

Per questo, il nome del suo successore è ricaduto su Fedriga, scelto con un accordo duranteconferenza straordinaria convocata ieri in serata. Mentre a contendersi ladi vice presidente ...Il nostro Paese non prenderà parte ainsensata e maliziosa discussione all'interno dell'Ue' e ... Ursula von der Leyen, infatti, era stata lasciata senzae 'relegata' su un divanetto, in ...La politica turca, per il sultano in crisi di consensi, si gioca tutta sulla pelle delle donne. Per conquistare i voti dei conservatori ha fatto uscire la Turchia dalla Convenzione di Istanbul sui dir ...Non è stata solo una questione di scortesia, quello che è successo in Turchia dice di più sull'Europa che non su Ergogan ...