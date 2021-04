Twitch, la crescita non si ferma: numeri raddoppiati rispetto all’anno scorsoHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) I primi effetti di pandemia sulle piattaforme di streaming come Twitch si sono fatti registrare subito: già lo scorso aprile l’impennata delle visualizzazioni era evidente. Così come erano – e restano – evidenti le ragioni: il lockdown, con le limitazioni della vita sociale che ne conseguono, ha creato i presupposti ideali per accelerare esponenzialmente i ritmi della crescita. Se vi stavate chiedendo quali fossero i risultati del protrarsi dell’emergenza pandemica in relazione a Twitch e alle principali piattaforme di streaming particolarmente incentrare sul versante videoludico, come YouTube Gaming e Facebook Gaming, la risposta arriva oggi con i dati forniti da Streamlabs e Stream Hatchet riguardo il primo trimestre del 2021. La fetta della torta più grande, nemmeno a dirlo, è di gran lunga quella del canale viola, con una ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) I primi effetti di pandemia sulle piattaforme di streaming comesi sono fatti registrare subito: già lo scorso aprile l’impennata delle visualizzazioni era evidente. Così come erano – e restano – evidenti le ragioni: il lockdown, con le limitazioni della vita sociale che ne conseguono, ha creato i presupposti ideali per accelerare esponenzialmente i ritmi della. Se vi stavate chiedendo quali fossero i risultati del protrarsi dell’emergenza pandemica in relazione ae alle principali piattaforme di streaming particolarmente incentrare sul versante videoludico, come YouTube Gaming e Facebook Gaming, la risposta arriva oggi con i dati forniti da Streamlabs e Stream Hatchet riguardo il primo trimestre del 2021. La fetta della torta più grande, nemmeno a dirlo, è di gran lunga quella del canale viola, con una ...

