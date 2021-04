Tv: dopo 25 anni di carriera tornano Ale e Franz con 'Fuori tema' su Rai2 (2) (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - “Abbiamo osato molto - prosegue Franz – Con Ale mi hanno sempre legato progetti nei quali avevamo bisogno di dire qualcosa. Non sarebbe stato bello lavorare senza avere uno spazio sperimentale e senza avere voglia di dire delle cose. Ci ha tenuti uniti sempre questa idea che ci ha dato la possibilità di scegliere anche degli autori di altissimo livello”. In studio una live band accompagna Ale e Franz in improvvisazioni e jam session con otto ospiti musicali che si susseguono nelle puntate e che a loro volta si mettono in gioco sul territorio della comicità: Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos, Francesco Tricarico. “Degli ospiti, raccontiamo i lati meno conosciuti rispetto a ciò per cui sono famosi. Abbiamo chiesto loro di raccontarci alcune passioni poco conosciute ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - “Abbiamo osato molto - prosegue– Con Ale mi hanno sempre legato progetti nei quali avevamo bisogno di dire qualcosa. Non sarebbe stato bello lavorare senza avere uno spazio sperimentale e senza avere voglia di dire delle cose. Ci ha tenuti uniti sempre questa idea che ci ha dato la possibilità di scegliere anche degli autori di altissimo livello”. In studio una live band accompagna Ale ein improvvisazioni e jam session con otto ospiti musicali che si susseguono nelle puntate e che a loro volta si mettono in gioco sul territorio della comicità: Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos, Francesco Tricarico. “Degli ospiti, raccontiamo i lati meno conosciuti rispetto a ciò per cui sono famosi. Abbiamo chiesto loro di raccontarci alcune passioni poco conosciute ...

Advertising

GianlucaVasto : Che Ruby facesse girare la testa per la sua bellezza, posso capirlo, ma non da ricovero, puntuale, in ospedale. Ste… - RaiNews : 'Potrebbe essere la seconda scoperta archeologica più importante mai fatta dopo il ritrovamento della tomba di Tuta… - RaiNews : #Filippo, la nota di Elisabetta: poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita i… - Elena17976441 : RT @snowpointexe: #TheFalconAndTheWinterSoldier isaiah ha dovuto subire esperimenti sul suo corpo dopo aver ricevuto il siero, bucky ha so… - michelefarrugg : RT @GuidoCrosetto: Oggi sono stati assolti dalla Corte dei Conti Guido Bertolaso ed Angelo Borrelli. Dopo soli 8 anni di gogna. Che saranno… -