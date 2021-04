Treno Napoli-Roma strapieno: scoppia la protesta dei viaggiatori (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Treno Napoli-Roma è strapieno ed è costretto a fermarsi alla Stazione di Formia-Gaeta: esplode la protesta dei viaggiatori. “Tutti i giorni è la stessa storia” (screen video)A dispetto del rispetto dell’obbligo del distanziamento fisico e dei limiti alla loro capienza, imposti per contenere la diffusione del Covid, ancora treni pieni come un uovo: in particolare, come documentato dal giornalista e videomaker Salvatore Di Rienzo, il regionale 21066, che copre la tratta Napoli-Roma, è stato costretto a fermarsi alla Stazione di Formia-Gaeta per permettere a qualcuno di scendere dal convoglio visto che i viaggiatori erano pigiati come le sardine in scatola. A bordo soprattutto lavoratori pendolari, tutti con il regolare titolo di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Iled è costretto a fermarsi alla Stazione di Formia-Gaeta: esplode ladei. “Tutti i giorni è la stessa storia” (screen video)A dispetto del rispetto dell’obbligo del distanziamento fisico e dei limiti alla loro capienza, imposti per contenere la diffusione del Covid, ancora treni pieni come un uovo: in particolare, come documentato dal giornalista e videomaker Salvatore Di Rienzo, il regionale 21066, che copre la tratta, è stato costretto a fermarsi alla Stazione di Formia-Gaeta per permettere a qualcuno di scendere dal convoglio visto che ierano pigiati come le sardine in scatola. A bordo soprattutto lavoratori pendolari, tutti con il regolare titolo di ...

