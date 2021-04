Spezia | Italiano | “Contro il Crotone sarà una battaglia | daremo tutto per i nostri tifosi”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lodi Vincenzonella giornata di domani ospiterà ilallo stadio Alberto Picco, e per gli aquilotti nonuna partita semplice. In ballo c’è la salvezza, l’obiettivo più grande della stagione. Il tecnico aquilotto è intervenuto così nella conferenza stampa della vigilia: “Lodeve cercare di esprimersi con grande qualità, grande attenzione perchè adesso più ci si avvicina alla fine e più bisogna percepire il pericolo con grande attenzione. Percepire le situazioni favorevoli, stare attenti a qualsiasi situazione di pericolo perchè le partite sono sempre meno e i punti sono importanti. Oltre alla qualità, dobbiamo alzare l’attenzione che ti fa vincere o perdere le partite”. Grande amarezza per la sconfitta subitala Lazio nella scorsa giornata, il ...

Advertising

sportface2016 : #SpeziaCrotone , #Italiano : 'Sarà una battaglia, daremo tutto per i nostri tifosi' - Spezia_1906 : ?? 'Domani sarà una battaglia contro un avversario in forma' ???? 'Sentiamo la vicinanza dei tifosi e vogliamo farli… - sportli26181512 : Probabili formazioni Spezia-Crotone: aggiornamenti: Italiano deve sceglie fra Piccoli e Nzola mentre Cosmi rimette… - Spezia_1906 : ?? #Sampdoria e #Napoli si sfidano sul campo ?? Ma si contendono anche Vincenzo #Italiano - Spezia_1906 : ?? #Italiano pensa alla formazione ?? #Ismajli e #Nzola potrebbero tornare titolari -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Lodi Vincenzoha una strada per portare a casa l'obiettivo: non cambiare. Ha sempre giocato con fierezza contro le grandi come contro le squadre meno accreditate. E non a caso la ...Napoli e Samp condividono anche due possibili obiettivi per la panchina per il futuro, ossia Juric , già sondato da Ferrero ma troppo legato al Genoa, e l'attuale mister dello. I ...Lo Spezia di Vincenzo Italiano nella giornata di domani ospiterà il Crotone allo stadio Alberto Picco, e per gli aquilotti non sarà una partita semplice. In ballo c'è la salvezza, l'obiettivo più gran ...Alla vigilia dell'importante sfida casalinga con il Crotone, mister Vincenzo Italiano analizza così i temi del match, tornando però inizialmente sulla sfortunata gara di sabato scorso: "La partita con ...