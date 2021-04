Smart working a fine pandemia, c’è chi potrà farlo dall’estero (Di venerdì 9 aprile 2021) Da emergenza a nuovo modello di lavoro, per lo Smart working il passo è stato decisamente breve. Se prima dello scoppio della pandemia era davvero sparuta la fetta di lavoratori ad usufruire del lavoro agile, il boom che si è reso necessario in scia alle restrizioni in atto nel nostro Paese per contenere la diffusione della pandemia nel nostro Paese limitando la circolazione, sembra destinato a non sgonfiarsi. Numeri alla mano, prima dell’emergenza sanitaria vi faceva ricorso appena il 13% delle imprese (intorno ai 500mila addetti, secondo i dati dell’Osservatorio del politecnico di Milano), mentre ad oggi solo il 4% delle imprese non lo ha mai utilizzato. Che succederà dopo? In tanti, da diverso tempo ormai, iniziano ad interrogarsi sugli scenari post -Covid, invocando una regolamentazione più chiara che fissi con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) Da emergenza a nuovo modello di lavoro, per loil passo è stato decisamente breve. Se prima dello scoppio dellaera davvero sparuta la fetta di lavoratori ad usufruire del lavoro agile, il boom che si è reso necessario in scia alle restrizioni in atto nel nostro Paese per contenere la diffusione dellanel nostro Paese limitando la circolazione, sembra destinato a non sgonfiarsi. Numeri alla mano, prima dell’emergenza sanitaria vi faceva ricorso appena il 13% delle imprese (intorno ai 500mila addetti, secondo i dati dell’Osservatorio del politecnico di Milano), mentre ad oggi solo il 4% delle imprese non lo ha mai utilizzato. Che succederà dopo? In tanti, da diverso tempo ormai, iniziano ad interrogarsi sugli scenari post -Covid, invocando una regolamentazione più chiara che fissi con ...

Lavoro, tour dell'Ugl in Italia per celebrare il Primo maggio "Adesso si rende necessario regolamentare lo smart working, specie nel settore dei servizi. Con questo tour cerchiamo di avere input stimoli per dare risposte". Il segretario si è quindi soffermato ...

Lavoro, sempre più italiani all'estero: i dati della fuga post covid Al passo coi tempi però molte aziende estere assumono in modalità smart working . In questo modo molti cittadini possono continuare a soggiornare tra i confini italici ed avere un impiego e un ...

Che fine farà lo smart working a Milano dopo la pandemia

Tutela per le lavoratrici in smart working Il CUG della Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla Rete Nazionale dei CUG e questo consentirà di confrontarsi con altre amministrazioni e di promuovere iniziative a livello nazionale per cont ...

