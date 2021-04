Serena Autieri legge in una posa insolita distesa a letto (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attrice Serena Autieri è molto riservata e discreta, sui social come nella vita reale, ma stupisce nel suo ultimo scatto. L’Autieri è sdraiata nel letto di un hotel di lusso milanese e legge con le gambe nude in posizione verticale. “Letture interessanti” scrive nella didascalia del post spiegando di avere le gambe gonfie, ma i Leggi su people24.myblog (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attriceè molto riservata e discreta, sui social come nella vita reale, ma stupisce nel suo ultimo scatto. L’è sdraiata neldi un hotel di lusso milanese econ le gambe nude in posizione verticale. “Letture interessanti” scrive nella didascalia del post spiegando di avere le gambe gonfie, ma i

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri Verissimo di Silvia Toffanin, gli ospiti di sabato 10 aprile 2021 E ancora in studio ci saranno anche Raoul Bova e Serena Autieri , i protagonisti della nuova serie 'Buongiorno mamma' in partenza sempre su Canale 5. ( qui tutte le anticipazioni sulla fiction ). ...

Serena Autieri a gambe all'aria, che 'letture' interessanti Riservata e discreta, sui social come nella vita reale, Serena Autieri stupisce nel suo ultimo scatto. L'attrice napoletana è sdraiata nel letto di un hotel di lusso milanese e legge con le gambe nude in posizione verticale. 'Letture interessanti' scrive ...

Verissimo: la puntata del 10 aprile Sabato 10 aprile su Canale 5,alle ore 15.30, nuovo appuntamento con Verissimo. Gli ospiti e le anticipazioni della puntata Silvia Toffanin intervista il ...

