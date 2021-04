Sassuolo, incubo Sau: i numeri per ribaltare le gerarchie di Inzaghi (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Due partite con il 3-5-2 e per due volte è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti. Il cambio di modulo voluto da Filippo Inzaghi non ha certamente favorito Marco Sau. “Pattolino” è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico piacentino, il quale ha preferito sacrificare un attaccante per arrestare l’emorragia di risultati che aveva colpito la sua squadra. Quattro punti nelle ultime due giornate, portando a casa il prestigioso scalpo della Juventus, hanno dato ragione a SuperPippo. Dovendo già faticare per strappare una maglia da titolare, indossata sei volte nelle 21 apparizioni in campionato, Sau è finito inevitabilmente nelle retrovie insieme a Roberto Insigne. Gaich–Lapadula è stato il tandem scelto dal primo minuto, Caprari e Di Serio i cambi in corso d’opera. In attesa di Moncini e con Iago ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Due partite con il 3-5-2 e per due volte è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti. Il cambio di modulo voluto da Filipponon ha certamente favorito Marco Sau. “Pattolino” è scivolato indietro nelledel tecnico piacentino, il quale ha preferito sacrificare un attaccante per arrestare l’emorragia di risultati che aveva colpito la sua squadra. Quattro punti nelle ultime due giornate, portando a casa il prestigioso scalpo della Juventus, hanno dato ragione a SuperPippo. Dovendo già faticare per strappare una maglia da titolare, indossata sei volte nelle 21 apparizioni in campionato, Sau è finito inevitabilmente nelle retrovie insieme a Roberto Insigne. Gaich–Lapadula è stato il tandem scelto dal primo minuto, Caprari e Di Serio i cambi in corso d’opera. In attesa di Moncini e con Iago ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sassuolo, incubo #Sau: i numeri per ribaltare le gerarchie di Inzaghi ** - moryzerotre : RT @GoalItalia: Incubo Covid, De Zerbi e il club non cambiano linea ?????? 'Ferrari, Locatelli e Muldur fuori anche per #InterSassuolo' ??… - FSabathier : RT @GoalItalia: Incubo Covid, De Zerbi e il club non cambiano linea ?????? 'Ferrari, Locatelli e Muldur fuori anche per #InterSassuolo' ??… - GoalItalia : Incubo Covid, De Zerbi e il club non cambiano linea ?????? 'Ferrari, Locatelli e Muldur fuori anche per… - infoitsport : Sassuolo-Roma, le pagelle dei quotidiani: incubo Cristante, ElSha non si ritrova -