Regno Unito, è morto il principe Filippo (Di venerdì 9 aprile 2021) È morto all’età di 99 anni il principe Filippo di Edimburgo, marito della regina d’Inghilterra Elisabetta II. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale: “È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Èall’età di 99 anni ildi Edimburgo, marito della regina d’Inghilterra Elisabetta II. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale: “È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”. Notizia in aggiornamento

