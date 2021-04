Real Madrid, Zidane: «Sergio Ramos e Messi, ecco il loro futuro» (Di venerdì 9 aprile 2021) Zinedine Zidane parla alla vigilia della sfida contro il Barcellona: ecco le dichiarazioni del tecnico anche su Sergio Ramos e Messi Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Barcellona. LA GARA – «Avremo una partita difficile e impegnativa ma siamo preparati. Abbiamo avuto giorni per recuperare. La cosa buona è che siamo in un buon momento e vogliamo continuare così». VINICUS E MBAPPE‘ – «Parlo solo dei miei. Abbiamo avuto problemi con gli infortuni. Non ci piace, ma è una rosa molto lunga dove tutti vogliono giocare». ULTIMO CLASICO PER Sergio Ramos – «Spero di no. Domani non giocherà ma spero che rimanga». Messi – «Rimanga al Barça, sta bene lì. Anche per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Zinedineparla alla vigilia della sfida contro il Barcellona:le dichiarazioni del tecnico anche suZinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Barcellona. LA GARA – «Avremo una partita difficile e impegnativa ma siamo preparati. Abbiamo avuto giorni per recuperare. La cosa buona è che siamo in un buon momento e vogliamo continuare così». VINICUS E MBAPPE‘ – «Parlo solo dei miei. Abbiamo avuto problemi con gli infortuni. Non ci piace, ma è una rosa molto lunga dove tutti vogliono giocare». ULTIMO CLASICO PER– «Spero di no. Domani non giocherà ma spero che rimanga».– «Rimanga al Barça, sta bene lì. Anche per ...

Advertising

forumJuventus : La Repubblica: Zinedine Zidane, starebbe valutando la possibilità di lasciare la panchina del Real Madrid. Sulle su… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - DAZN_IT : Il 19 novembre 2005 è una data che gli amanti de #LaLiga non potranno mai dimenticare. È la notte in cui Ronaldinho… - ItaSportPress : Jovic come Bale: 'Mio futuro? Devo tornare al Real Madrid anche se...' - - Suliman1984ss : RT @DAZN_IT: Real Madrid o Barcellona? ? Vettori o Holland? ?? #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Champions League: il punto sulle partite della prossima settimana Corpo articolo Chelsea, Manchester City, Paris e Real Madrid hanno un vantaggio da difendere, ma i quarti di finale di UEFA Champions League sono ancora tutti da decidere. Leggi cosa possiamo aspettarci dalle gare di ritorno. Ritorno quarti di ...

Dove vedere il Clasico Real Madrid - Barcellona - Top News Domani alle ore 21:00 il Real Madrid incontra il Barcellona per l'imperdibile Clásico. La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta dallo stadio 'Alfredo Di Stefano' di Madrid. Pre partita, in diretta dallo Stadio 'Alfredo Di ...

Il Real Madrid vuole Haaland. E per Mbappé potrebbe sacrificare Vinicius e Hazard TUTTO mercato WEB Real Madrid – Barcellona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Real Madrid - Barcellona del 10 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Liga ...

L'arbitro va ko, il 'Clasico' cambia fischietto Alla vigilia del 'Clasico', che può avere concrete ripercussioni sull'esito della Liga, cambia l'arbitro designato. (ANSA) ...

Corpo articolo Chelsea, Manchester City, Paris ehanno un vantaggio da difendere, ma i quarti di finale di UEFA Champions League sono ancora tutti da decidere. Leggi cosa possiamo aspettarci dalle gare di ritorno. Ritorno quarti di ...Domani alle ore 21:00 ilincontra il Barcellona per l'imperdibile Clásico. La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta dallo stadio 'Alfredo Di Stefano' di. Pre partita, in diretta dallo Stadio 'Alfredo Di ...La partita Real Madrid - Barcellona del 10 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Liga ...Alla vigilia del 'Clasico', che può avere concrete ripercussioni sull'esito della Liga, cambia l'arbitro designato. (ANSA) ...