Paw Patrol: arriva Rex, il cane disabile

Rex: un nome, una garanzia. Un nuovo amico a quattro zampe sta per affacciarsi in tv e porta un nome importante che i telespettatori ben conoscono; come il 'collega' in carne ed ossa si mette al servizio del prossimo, sempre pronto ad aiutare chi è in difficoltà; questa volta, però, si tratta di un personaggio dei cartoon, ovvero la new entry dei Paw Patrol che ha una caratteristica speciale: è disabile ma non per questo rinuncia alla sua missione. La serie Nickelodeon e Spin Master, trasmessa dal canale prescolare di ViacomCBS Italia NickJr e in chiaro da Cartoonito, è pronta a debuttare con i nuovi episodi intitolati Paw Patrol Dino Rescue, e lo fa con un piccolo evento: dal 12 al 18 aprile il canale NickJr +1 (Sky 604), si trasformerà nel pop up channel Paw Patrol – Cuccioli in ...

Rex, in 'PAW Patrol' un nuovo personaggio affetto da disabilità

È un messaggio importantissimo quello lanciato dalla serie PAW Patrol, in onda su NickJr, che nelle nuove puntate introduce il personaggio di Rex, un cucciolo affetto da disabilità. I nuovi episodi saranno intitolati PAW Patrol Dino Rescue e verranno ...

