Nuova linfa alla democrazia: le nostre proposte per il Pd (Di venerdì 9 aprile 2021) Caro Enrico Letta, l’Italia soffre di un inarrestabile ridimensionamento degli spazi democratici con esiti molteplici e disgreganti nella vita di tutti i cittadini. Come Radicali Italiani le proponiamo alcune riforme puntuali per infondere Nuova linfa ed espandere la democrazia nel nostro Paese. La crisi della nostra democrazia e delle democrazie liberali, da più parti sollevata, ha origini lontane nel tempo e coinvolge in modi e forme diverse sia l’Europa che gli Stati Uniti. In Italia alla crisi del sistema istituzionale, determinato dallo svuotamento delle prerogative parlamentari e legato anche allo slittamento della funzione legislativa in capo al governo, si somma un deficit di rappresentanza che spinge l’opinione pubblica verso un sempre maggiore scetticismo nei confronti delle istituzioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Caro Enrico Letta, l’Italia soffre di un inarrestabile ridimensionamento degli spazi democratici con esiti molteplici e disgreganti nella vita di tutti i cittadini. Come Radicali Italiani le proponiamo alcune riforme puntuali per infondereed espandere lanel nostro Paese. La crisi della nostrae delle democrazie liberali, da più parti sollevata, ha origini lontane nel tempo e coinvolge in modi e forme diverse sia l’Europa che gli Stati Uniti. In Italiacrisi del sistema istituzionale, determinato dallo svuotamento delle prerogative parlamentari e legato anche allo slittamento della funzione legislativa in capo al governo, si somma un deficit di rappresentanza che spinge l’opinione pubblica verso un sempre maggiore scetticismo nei confronti delle istituzioni e ...

