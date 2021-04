Napoli, continua il presidio dei disoccupati: va avanti da due giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Prosegue ancora il presidio da parte dei disoccupati del Movimento 7 novembre a piazza Municipio. Chiedono un dialogo con le istituzioni per fare chiarezza sulla loro condizione lavorativa. Il presidio è praticamente iniziato durante la giornata di ieri e sembra non volersi fermare fino a che i manifestanti non ricevano delle risposte. Addirittura ieri alcune persone sono riusciti ad entrare nella sede del Pd per cercare appunto di intavolare un dialogo con chi di dovere. Queste le parole sul gruppo facebook del Movimento 7 novembre: “continua il presidio permanente a Piazza Municipio dopo la giornata di lotta di ieri. Per tutta la mattina e poi anche oggi pomeriggio. È insopportabile come le istituzioni trattano questa lotta e vertenza. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue ancora ilda parte deidel Movimento 7 novembre a piazza Municipio. Chiedono un dialogo con le istituzioni per fare chiarezza sulla loro condizione lavorativa. Ilè praticamente iniziato durante la giornata di ieri e sembra non volersi fermare fino a che i manifestanti non ricevano delle risposte. Addirittura ieri alcune persone sono riusciti ad entrare nella sede del Pd per cercare appunto di intavolare un dialogo con chi di dovere. Queste le parole sul gruppo facebook del Movimento 7 novembre: “ilpermanente a Piazza Municipio dopo la giornata di lotta di ieri. Per tutta la mattina e poi anche oggi pomeriggio. È insopportabile come le istituzioni trattano questa lotta e vertenza. ...

