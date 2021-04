Morto il Principe Filippo | addio al compagno della Regina Elisabetta | scomparso a 99 anni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una notizia drammatica quella che arriva in questi momenti dal Regno Unito che in questi momenti fa i conti con un lutto che segna il Paese intero e tutta la famiglia reale: èil duca di Edinburgo, il. La notizia è appena stata rilanciata dalla famiglia reale sui canali ufficiali.ilall’età di 99Nato a Corfù, in Grecia, il 10 giugno del 1921, ilall’età di 99. Figliossa Alice di Battenberg – e di Grecia e Danimarca per matrimonio – e delAndrea di Grecia, del Casato di Schleswing-Holstein-Sonderburg-Glucksburg. Dopo una breve ...