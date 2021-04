Milan | Pioli e la questione rinnovi | ' Giocatori sereni e concentrati'

(Di venerdì 9 aprile 2021)O - " Siamo così vogliosi di fare bene enel raggiungere un obiettivo così importante che siamo delusi quando non mettiamo in campo prestazioni all'altezza. Ma bisogna andare avanti, ...

'Rinnovi? Tutti sono concentrati sull'obiettivo Champions' CALCIOMERCATOtra rinnovi e riscatti: 11 casi da risolvereha poi parlato delle condizioni di alcuni suoi giocatori: ' Calabria ...Conta la partita di domani, contro il Parma, e dovremo giocare sicuramente meglio dell'ultima sfida": lo dice il tecnico delStefanoalla vigilia della sfida contro il Parma. L'allenatore ...Domani alle 18:00 il Milan affronterà il Parma in una delicata trasferta ... Ecco le parole del tecnico Stefano Pioli in vista del match. Alta concentrazione per questo finale di stagione “Si, siamo ...Noi siamo concentrati sul campo. Le parole se le portano il vento": così il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Parma e con 11 punti di distacco sull'Inter capolista, ...