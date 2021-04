Locatelli apre all’ipotesi di portare la “seconda dose” di Pfizer a 42 giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli effetti della circolare del Ministero della Salute sull’uso preferenziale del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) sui cittadini over 60 ancora non sono visibili. Ma la rimodulazione, anche in base alla disponibilità delle dosi, appare inevitabile con annesso cambiamento rispetto al piano vigente. Perché oltre alla prima somministrazione, torna in auge anche il tema del richiamo. Questa mattina, in collegamento con SkyTg24, Franco Locatelli ha parlato di uno studio effettuato sul prodotto anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech, i cui risultati potrebbero portare a una più rapida (e più estesa) prima dose per i cittadini. Pfizer e la seconda dose dopo 42 giorni: l’ipotesi di Franco Locatelli “Ci sono dati che indicano che è possibile ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli effetti della circolare del Ministero della Salute sull’uso preferenziale del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) sui cittadini over 60 ancora non sono visibili. Ma la rimodulazione, anche in base alla disponibilità delle dosi, appare inevitabile con annesso cambiamento rispetto al piano vigente. Perché oltre alla prima somministrazione, torna in auge anche il tema del richiamo. Questa mattina, in collegamento con SkyTg24, Francoha parlato di uno studio effettuato sul prodotto anti-Covid prodotto da-BioNTech, i cui risultati potrebberoa una più rapida (e più estesa) primaper i cittadini.e ladopo 42: l’ipotesi di Franco“Ci sono dati che indicano che è possibile ...

