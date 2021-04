LIVE Unics Kazan-Virtus Bologna 47-37, EuroCup basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo di gara-2! (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Persa di Teodosic in transizione, l’undicesima di una Virtus che ora sta faticando, 7’00” al termine del terzo quarto. 54-43 Piazzato di Morgan, nuovo massimo vantaggio russo sul +11. 52-43 1/2 Teodosic, 8’00” da giocare. Viaggio in lunetta per Milos Teodosic sul terzo fallo personale di Morgan. Libero sbagliato dal giocatore dell’Unics. 52-42 Nuovo potenziale 2+1 trovato da Kazan, fallo di Abass sulla schiacciata di Morgan. 50-42 Ottimo uso del perno di Tessitori. 50-40 Dentro il libero aggiuntivo dell’ex di serata (2014-2015, l’ultima Virtus ai playoff di Serie A). 49-40 White guadagna il rimbalzo offensivo sul suo stesso tiro, segna e subisce il fallo di Weems. 47-40 TRIPLA DI MARKOVIC, su assist di Teodosic, per aprire il terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPersa di Teodosic in transizione, l’undicesima di unache ora sta faticando, 7’00” al termine del terzo quarto. 54-43 Piazzato di Morgan, nuovo massimo vantaggio russo sul +11. 52-43 1/2 Teodosic, 8’00” da giocare. Viaggio in lunetta per Milos Teodosic sul terzo fallo personale di Morgan. Libero sbagliato dal giocatore dell’. 52-42 Nuovo potenziale 2+1 trovato da, fallo di Abass sulla schiacciata di Morgan. 50-42 Ottimo uso del perno di Tessitori. 50-40 Dentro il libero aggiuntivo dell’ex di serata (2014-2015, l’ultimaai playoff di Serie A). 49-40 White guadagna il rimbalzo offensivo sul suo stesso tiro, segna e subisce il fallo di Weems. 47-40 TRIPLA DI MARKOVIC, su assist di Teodosic, per aprire il terzo ...

mariocastelli : RT @Eurosport_IT: It's game time! ??? Gara 2 delle semifinali di EuroCup tra Unics Kazan e #Virtus Bologna LIVE e on-demand su https://t.co… - Eurosport_IT : It's game time! ??? Gara 2 delle semifinali di EuroCup tra Unics Kazan e #Virtus Bologna LIVE e on-demand su… - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 64-64 EuroCup in DIRETTA: ultimi cinque minuti da brividi in gara-! - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 80-76 EuroCup in DIRETTA: Teodosic è magistrale, gara-1 è bianconera! - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 80-76 EuroCup in DIRETTA: Teodosic è magistrale gara-1 è bianconera! - #Virtus… -