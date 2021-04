La scomparsa di Nella Maffia

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 9 aprile 2021) “….La strada sgombra/non è una via, solo due mani, un volto, quelle mani, quel volto, il gesto di una /vita che non è un’altra ma se stessa, /solo questo ti pone nell’esilio/folto d’anime e voci in cui tu vivi./E la domanda che tu lasci è anch’essa/un gesto tuo, all’ombra delle croci.” (Eugenio Montale).giornata di ieri è mancata ai vivi la dolcissima Signora, madre di Fulvio, pianista e direttore del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, amata madre e nonna. All’amore per la famiglia ha affidato lo scopo della sua esistenza terrena che è stata semplice e schietta, ricca di affetti e sacrifici. In tempi “usa e getta” – anche la coscienza e i sentimenti, disvivere più che vivere -, ossia la vita quotidiana intesa quale consumo veloce, consunzione oscura, spendita e ricarica inerti, abbandono, cieca ...