In mare l'acqua radioattiva di Fukushima. Un incubo per ambiente e pescatori (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Governo giapponese prevede di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua radioattiva impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di Fukushima dallo tsunami di dieci anni fa. Una decisione ormai presa, per i media nipponici, di cui si aspetta solo l’annuncio fissato, molto probabilmente, per martedì al margine dell’incontro tra governo ed esperti. Da quando il mare si è abbattuto sulla centrale, ogni giorno circa 140 tonnellate di acqua vengono inserite all’interno di serbatoi che, ormai, hanno superato le mille unità e, a dire del gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), entro l’estate del prossimo anno si raggiungerà la massima capacità consentita. La centrale di Fukushima Daichii continua, a distanza di un decennio, a generare enormi quantità di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Governo giapponese prevede di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale didallo tsunami di dieci anni fa. Una decisione ormai presa, per i media nipponici, di cui si aspetta solo l’annuncio fissato, molto probabilmente, per martedì al margine dell’incontro tra governo ed esperti. Da quando ilsi è abbattuto sulla centrale, ogni giorno circa 140 tonnellate divengono inserite all’interno di serbatoi che, ormai, hanno superato le mille unità e, a dire del gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), entro l’estate del prossimo anno si raggiungerà la massima capacità consentita. La centrale diDaichii continua, a distanza di un decennio, a generare enormi quantità di ...

