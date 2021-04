“Ha rifiutato per colpa sua”. Alessia Marcuzzi e il no a ‘Scherzi a parte’: il pesante retroscena sul collega (Di venerdì 9 aprile 2021) Venti anni e non sentirli. Non parliamo certo dell’età anagrafica, a 20 anni si è nel pieno della vita. Ci riferiamo a due decenni legati ad un solo programma. A tanto sono arrivati Alessia Marcuzzi e l’irriverente show di infotainment “Le Iene”. La coppia con Nicola Savino fa faville e anche nella televisione vale il detto ‘squadra che vince non si cambia’. Dopo aver ripreso il timone del programma di Italia1 la conduttrice romana classe ’72 ha tanti altri lavori in cantiere. Il suo nome, tra l’altro, era stato anche accostato a “Scherzi a parte”, una delle trasmissioni Mediaset più divertenti e di successo degli ultimi anni. La nuova edizione sarà condotta da Enrico Papi, un altro che dopo tanta gavetta sta raccogliendo meritatamente i frutti di un percorso ricco di soddisfazioni. L’esperto di gossip Santo Pirrotta, ospite del programma Ogni Mattina ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Venti anni e non sentirli. Non parliamo certo dell’età anagrafica, a 20 anni si è nel pieno della vita. Ci riferiamo a due decenni legati ad un solo programma. A tanto sono arrivatie l’irriverente show di infotainment “Le Iene”. La coppia con Nicola Savino fa faville e anche nella televisione vale il detto ‘squadra che vince non si cambia’. Dopo aver ripreso il timone del programma di Italia1 la conduttrice romana classe ’72 ha tanti altri lavori in cantiere. Il suo nome, tra l’altro, era stato anche accostato a “Scherzi a parte”, una delle trasmissioni Mediaset più divertenti e di successo degli ultimi anni. La nuova edizione sarà condotta da Enrico Papi, un altro che dopo tanta gavetta sta raccogliendo meritatamente i frutti di un percorso ricco di soddisfazioni. L’esperto di gossip Santo Pirrotta, ospite del programma Ogni Mattina ...

