FedEx: piano assunzioni per 800 Addetti alla Logistica

La società di trasporti cerca persone da destinare all'attività di smistamento FedEx, abbreviazione di Federal Express, è una società di trasporto americana specializzata in spedizioni espresse con servizi di posta e pacchi, che opera tramite trasporti sia aerei che terra ed è la prima azienda al mondo ad offrire consegne entro il giorno successivo, servendo attualmente oltre 220 paesi e regioni in tutto il mondo. FedEx, che in Italia offre lavoro a 3.500 persone, grazie al nuovo piano di investimenti, assumerà 800 persone entro il 2022 da inserire presso gli "hub" presenti sul territorio nazionale, da destinare all'attività di smistamento, mansione svolta in precedenza da fornitori esterni. La ricerca è rivolta ad Addetti alla Logistica, i quali dovranno gestire e controllare tutto il ...

FedEx Tnt, incontro in prefettura. Sì Cobas: “Chiusura inaccettabile” Incontro in prefettura questa mattina, martedì 30 marzo, sull’annunciata chiusura del sito Fedex-Tnt di Piacenza. Alla riunione convocata dal prefetto Daniela Lupo, su richiesta del sindacato Sì Cobas ...

