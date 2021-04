Draghi rassicura un paese stremato e prova a frenare le pressioni per riaprire

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ha sentito che il momento è critico, il primo momento veramente difficile da quando è a Palazzo Chigi. Che il rischio è di un rompete le righe istituzionale, di una resa al moltiplicarsi di episodi sbagliati nelle vaccinazioni e soprattutto di un crescere del nervosismo dei partiti. Ci voleva un richiamo. Bisognavare. Eil partito della riapertura. Per questo Marioha tenuto un’altra conferenza stampa al solo scopo dire gli italiani che le cose stanno andando come devono andare, e lo ha fatto al termine di una lunga giornata in cui ha dovuto ascoltare le lamentele di Pier Luigi Bersani, poi quelle – respinte al mittente – di Matteo Salvini, infine la riunione con Regioni e Comuni su una prima informativa del Piano di ripresa cui il governo ha lavorato silenziosamente e riservatamente ...

'Speriamo, magari anche prima, chissà - ha detto- . La cosa importante è prepararsi alla ... 'Stiamo guardando al futuro -- ma non lontano, il futuro delle prossime settimane'. La ...'Speriamo, magari anche prima, chissà - ha detto- . La cosa importante è prepararsi alla ... 'Stiamo guardando al futuro -- ma non lontano, il futuro delle prossime settimane'. La ...Draghi ha inoltre spiegato ... SU ASTRAZENECA - Si vede meno di quanto ci si poteva aspettare, noi continueremo a dare un messaggio rassicurante. Non è un messaggio che diamo a cuor leggero, ma con ...Le prossime settimane saranno di riaperture e non di chiusure, assicura Draghi in conferenza stampa. Ma non azzarda date, non dice se la grande ripartenza avverrà a fine aprile o il 2 giugno, festa de ...