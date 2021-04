Chi più vaccina prima riapre. La mossa di Draghi con le regioni (ma servono più dosi) (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr – Chi più vaccina (priorità agli anziani) prima riapre: Mario Draghi se a gioca così con le regioni mentre cerca di rimettere in sesto il piano vaccini. Il premier, che ha duramente criticato chi salta la fila per il vaccino (e chi lo permette), avverte: “E’ chiaro che le regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire“. Così Draghi interviene nella polemica tra “aperturisti” e “rigoristi” circa le possibili riaperture prima del 30 aprile. Come è noto la zona gialla è abolita per decreto ma la Lega preme per tornare a riaprire prima di quella data. Piano vaccini, servono più dosi Il problema è che tutto dipende da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr – Chi più(priorità agli anziani): Mariose a gioca così con lementre cerca di rimettere in sesto il piano vaccini. Il premier, che ha duramente criticato chi salta la fila per il vaccino (e chi lo permette), avverte: “E’ chiaro che leche sono più avanti nellezioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire“. Cosìinterviene nella polemica tra “aperturisti” e “rigoristi” circa le possibili riaperturedel 30 aprile. Come è noto la zona gialla è abolita per decreto ma la Lega preme per tornare a riapriredi quella data. Piano vaccini,piùIl problema è che tutto dipende da ...

