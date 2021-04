Cambio gomme stagionale, un mese di tempo per mettersi in regola (Di venerdì 9 aprile 2021) Tire changing at car serviceIl 15 aprile termina l’obbligo di circolare con le gomme invernali, Federpneus ricorda che è sempre consentito recarsi dal gommista per effettuare il Cambio gomme, in qualsiasi zona (rosse incluse), pur nel rispetto delle normative anti-Covid Il 15 aprile termina l’obbligo per tutti gli autoveicoli a motore (in vigore dal 15 novembre) di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene), sulle strade in cui tale obbligo è stato esplicitamente segnalato. In deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 1049 del 2014, gli automobilisti hanno un mese di tempo, quindi fino al 15 maggio, per adeguarsi alla normativa che prevede la sostituzione dei pneumatici invernali con le gomme estive. È bene precisare, ricorda ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) Tire changing at car serviceIl 15 aprile termina l’obbligo di circolare con leinvernali, Federpneus ricorda che è sempre consentito recarsi dal gommista per effettuare il, in qualsiasi zona (rosse incluse), pur nel rispetto delle normative anti-Covid Il 15 aprile termina l’obbligo per tutti gli autoveicoli a motore (in vigore dal 15 novembre) di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene), sulle strade in cui tale obbligo è stato esplicitamente segnalato. In deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 1049 del 2014, gli automobilisti hanno undi, quindi fino al 15 maggio, per adeguarsi alla normativa che prevede la sostituzione dei pneumatici invernali con leestive. È bene precisare, ricorda ...

