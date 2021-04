Calcio: Fifa, per Mondiali Qatar alla Rai assegnati diritti multipiattaforma in tv, digitale e radio (Di venerdì 9 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - TV7Benevento : Calcio: Fifa, per Mondiali Qatar alla Rai assegnati diritti multipiattaforma in tv, digitale e radio... - sportli26181512 : #Mondiali 2022, tutto il pacchetto alla Rai: Attesa per oggi la nota della Fifa con la conferma. L'edizione dei… - ContropiedeA : Entro i mondiali 2022 l'obiettivo dei vertici del calcio internazionale è di potenziare ancora di più la tecnologia… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #eSport Serie A: alle #eSerieA TIM, il campionato è ovviamente ancora aperto. Tutte le squadre sono dentro e possono pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fifa Calcio: Fifa, per Mondiali Qatar alla Rai assegnati diritti multipiattaforma in tv, digitale e radio - Sardiniapost.it SardiniaPost Mondiali di Qatar 2022, possibile colpo di scena: niente Amazon ma esclusiva Rai Sembrava che i diritti per la trasmissione delle 64 partite del Mondiale di Qatar del 2022 fossero destinati a Rai e Amazon, ma a sorpresa Viale Mazzini potrebbe aver piazzato il colpo aggiudicandosi ...

Calcio: Fifa, per Mondiali Qatar alla Rai assegnati diritti multipiattaforma in tv, digitale e radio Roma, 9 apr. (Adnkronos) - A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa 2022, la Fifa ha assegnato i diritti ...

Sembrava che i diritti per la trasmissione delle 64 partite del Mondiale di Qatar del 2022 fossero destinati a Rai e Amazon, ma a sorpresa Viale Mazzini potrebbe aver piazzato il colpo aggiudicandosi ...Roma, 9 apr. (Adnkronos) - A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa 2022, la Fifa ha assegnato i diritti ...