Calcio femminile, Sara Gama diventa un cartone animato (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà Gama non è solamente la capitana della Juventus Women e della Nazionale, ma un vero e proprio simbolo del Calcio femminile italiano. La centrale di difesa ha mostrato, oltre alle qualità in campo, di poter guidare il movimento nel difficile cammino verso il professionismo ed una maggiore considerazione a livello nazionale. La numero 3 azzurra, diventata recentemente anche vicepresidentessa dell'Associazione Italiana Calciatori, venne selezionata tre anni fa dall'azienda Mattel per dare il volto ad una Barbie, in quanto donna capace di ispirare le giovani. Ora, precisamente dal 19 aprile, diventerà anche un cartone animato, in onda su Cartoon Network dal 19 aprile prossimo. "Quando ami quello che fai tutto è spontaneo e arriva alle persone" ha detto la capitana azzurra al ...

