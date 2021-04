Bergamo, un parco avventura in centro città con passerelle sospese (Di venerdì 9 aprile 2021) Un percorso che parte da lontano, nel 2017, che attraversa due assessore al verde (Leyla Ciagà prima e Marzia Marchesi ora) e che ora vede la fine. Si tratta del progetto naturalistico in via Mozart nel quartiere della Malpensata: iniziato con la creazione dell’area cani, proseguito con la formazione degli orti urbani affidati all’Opera Pia Bonomelli e che ora si conclude con l’installazione di piattaforme e passerelle sospese per il piccolo e prezioso percorso avventura. Dedicato ai bambini dai 4 ai 14 anni, il bosco “avventuroso” può finalmente vedere la luce. Attorniato da alberi (“pioppi, in particolare, che ricordano il vecchio mercato del bestiame lì un tempo ubicato”, ha spiegato Guglielmo Baggi, responsabile del servizio verde pubblico), panchine, sedute da pic nic e arredamenti di legno di castagno pregiato e destinato a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Un percorso che parte da lontano, nel 2017, che attraversa due assessore al verde (Leyla Ciagà prima e Marzia Marchesi ora) e che ora vede la fine. Si tratta del progetto naturalistico in via Mozart nel quartiere della Malpensata: iniziato con la creazione dell’area cani, proseguito con la formazione degli orti urbani affidati all’Opera Pia Bonomelli e che ora si conclude con l’installazione di piattaforme eper il piccolo e prezioso percorso. Dedicato ai bambini dai 4 ai 14 anni, il bosco “avventuroso” può finalmente vedere la luce. Attorniato da alberi (“pioppi, in particolare, che ricordano il vecchio mercato del bestiame lì un tempo ubicato”, ha spiegato Guglielmo Baggi, responsabile del servizio verde pubblico), panchine, sedute da pic nic e arredamenti di legno di castagno pregiato e destinato a ...

