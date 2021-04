AstraZeneca, in Francia la seconda dose agli under 55 sarà di un altro vaccino (Di venerdì 9 aprile 2021) In Francia le persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca contro il Covid - 19 dovrebbero avere la seconda dose con un altro vaccino. Lo ha detto il ministro della Salute ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021) Inle persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la primadicontro il Covid - 19 dovrebbero avere lacon un. Lo ha detto il ministro della Salute ...

Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - Agenzia_Italia : Francia e Australia frenano sulla seconda dose di Astrazeneca. Ma secondo gli scienziati italiani non c'è alcun pro… - d_essere : RT @Bluefidel47: Astrazeneca La seconda dose in Francia, per gli under 50 , sarà un altro vaccino. Mestieranti pericolosi. - silvanadimuro : RT @Bluefidel47: Astrazeneca La seconda dose in Francia, per gli under 50 , sarà un altro vaccino. Mestieranti pericolosi. -