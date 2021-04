Arriva l’aggiornamento 22.1 per Magisk con tante correzioni di bug (Di venerdì 9 aprile 2021) John Wu rilascia l'aggiornamento 22.1 della Magisk con alcune novità e diverse correzioni di bug e altre problematiche L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 9 aprile 2021) John Wu rilascia l'aggiornamento 22.1 dellacon alcune novità e diversedi bug e altre problematiche L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Arriva l’aggiornamento 22.1 per Magisk con tante correzioni di bug - rep_bologna : Viabilità, stretta sui colli di Bologna: arriva l'autovelox [aggiornamento delle 17:06] - Lady_Tremaine_8 : @AlessLongo Credo che immuni sia morta da un pezzo e questo seppur importante aggiornamento (data l'inefficienza d… - blackeyes972 : macOS Big Sur 11.2 per tutti gli utenti Apple ha rilasciato ufficialmente macOS Big Sur 11.2 per tutti gli utenti.… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Prince, arriva l'album di inediti 'Welcome 2 America' [aggiornamento delle 20:12] -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’aggiornamento Il significato di Tanti auguri a me, J Lord è il rapper da tenere d’occhio per il futuro Music Fanpage