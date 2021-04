Arriva il fuorgioco automatico | pronto in Qatar

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arriva fuorgioco

Quotidiano.net

La velocità, nel calcio del futuro, non è solo nelle idee degli allenatori e dentro la testa e le gambe dei calciatori. La velocità passa anche nella riduzione, se non l'azzeramento, delle 'scorie ...Primo tempo Il Lecce parte bene e va subito in gol, giustamente annullato perdi ... Il pareggioal 18', grazie all'ex del Benevento che riceve palla da Tachtsidis, scatenato in ...ROMA Dopo la gol-line technology arriva l'off-side technology. Ad annunciarlo, per ora come possibilità, è Arsene Wenger, al quale la Fifa ha affidato la responsabilità dello sviluppo del calcio ...La tegola arriva però al 30', quando dopo l'ennesima discesa ... alla sponda di testa di Diawara per Cristante che calcia alto. Segnalata la posizione di fuorigioco dell'ex Napoli 13' - Ottimo spunto ...