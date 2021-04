Anna Tatangelo sul divano solo con la camicia che si apre proprio li

(Di venerdì 9 aprile 2021) La cantanteha postato una foto su Instagram, che ha fatto impazzire i suoi fan. Scopriamo di quale scatto si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Tutti impazziti per. La cantante ha postato una foto che ha fatto impazzire, letteralmente, i suoi follower. Da poco più di un anno, la cantante si è separata dal marito, Gigi D’Alessio. I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio, Andrea. LEGGI ANCHE—>PIERPAOLO PETRELLI CONFESSA “IO E ARIADNA CI ABBIAMO RIPROVATO…” A fine della scorsa estate, sembrerebbe che Gigi D’Alessio abbia conosciuto e si sia innamorato di una sua fan, più ...

Advertising

TV_Italiana : @Steph3nie1 Anna Tatangelo diceva che 'quando la persona è niente l'offesa è zero'. ?? Non ci curiamo troppo degli… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Chiedere Scusa - labollabot : L’episodio divertente di Anna Tatangelo Victor Victoria - Oekpetry : Anna Tatangelo - La Più Bella - NathanDelMare : @anna_der @Rossella_Ao_Ara @F_Spadafora @mariobiondi @Incognito_world @talentosprecato @Alogico_m @bipola_rita… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

... esattamente, in quale talent è stata concorrente? Impossibile da dimenticare! L'artista nel 2018 ha partecipato a Celebrity MasterChef , classificandosi seconda, dietro la cantante. ...ha condiviso una serie di scatti spaziali in cui è comodamente distesa sul divano: la camicetta scopre proprio lì., ieri sera, ha ben figurato in 'Name That Tune ...I fan scatenati sotto la foto della sensualissima AnnaAnna Tatangelo, dopo essere apparsa qualche sera fa nel programma Name That Tune - Indovina la canzone condotto da Enrico Papi, ha subito condivis ...Padri violenti, padri cliché, padri ambigui. Attenti al nuovo vento da hashtag Nel 2003 quattro ragazzi della periferia milanese cantano la storia di una ragazza, anche lei di periferia. Diversamente ...