Alessandra Severini Le riaperture ci saranno ma solo in sicurezza. Mario Draghi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Severini

IlFaroOnline.it

Le riaperture ci saranno ma solo in sicurezza. Mario Draghi lo sa che il clima nel paese è bollente, che le proteste si moltiplicano e che alcuni settori primi fra tutti turismo, ...La curva dei contagi rimane stabile, ma sono soprattutto i dati sui decessi e sull'occupazione dei posti in terapia intensiva che continuano a sollevare preoccupazione. Così, oggi l'ordinanza del ...Alessandra SeveriniLe riaperture ci saranno ma solo in sicurezza. Mario Draghi lo sa che il clima nel paese è bollente, che le proteste si moltiplicano e che alcuni settori primi fra tutti ...“La pericolosità dell’attuale svincolo è cosa purtroppo nota – hanno spiegato il capogruppo del Pd, Stefano Calcaterra, e la presidente del consiglio, Alessandra Vona ... interviene anche il ...