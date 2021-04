Zlatan Ibrahimovic, clamorosa novità: reciterà in un film, la conferma appena arrivata (Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli attori nel famoso film: la conferma è appena arrivata. Si tratta di una novità davvero clamorosa! Zlatan Ibrahimovic non è ricordato come bomber indiscusso del Milan ma anche come uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021. Il calciatore rossonero è salito sul palco dell’Ariston come ospite fisso dello show L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 aprile 2021)sarà uno degli attori nel famoso: la. Si tratta di unadavveronon è ricordato come bomber indiscusso del Milan ma anche come uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021. Il calciatore rossonero è salito sul palco dell’Ariston come ospite fisso dello show L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Zlatan Ibrahimovic clamorosa novità: reciterà in un film la conferma appena arrivata - #Zlatan #Ibrahimovic… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Tutti gli uomini di #Ibrahimovic: qual è il partner giusto per Zlatan in attacco? - mixborghi : RT @ciakmag: #ZlatanIbrahimovic reciterà nel prossimo #AsterixEtObelix - ciakmag : #ZlatanIbrahimovic reciterà nel prossimo #AsterixEtObelix - MarcoTroiano8 : Zlatan Ibrahimovic starà nel prossimo film dei miei fumetti d'infanzia asterix e obelix farà il soldato romano di n… -