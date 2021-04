World Car Awards - Akio Toyoda è "Person of the year" 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Una giuria internazionale di 93 giornalisti ha votato Akio Toyoda World Car Person of the year 2021: il numero uno della Toyota ha ottenuto il riconoscimento nell'ambito dei World Car Awards, gli oscar dell'automotive che il prossimo 20 aprile proclameranno l'auto vincitrice del premio di World Car of the year, con premiazione ufficiale prevista al prossimo Salone di New York. In prima linea. La nomina del ceo del colosso automobilistico giapponese quale Personaggio dell'anno del mondo automotive certamente non sorprende: negli ultimi mesi, infatti, Toyoda s'è preso il centro della scena con diversi interventi che hanno fatto discutere, e riflettere, l'intero settore: a partire dalle ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 aprile 2021) Una giuria internazionale di 93 giornalisti ha votatoCarof the: il numero uno della Toyota ha ottenuto il riconoscimento nell'ambito deiCar, gli oscar dell'automotive che il prossimo 20 aprile proclameranno l'auto vincitrice del premio diCar of the, con premiazione ufficiale prevista al prossimo Salone di New York. In prima linea. La nomina del ceo del colosso automobilistico giapponese qualeaggio dell'anno del mondo automotive certamente non sorprende: negli ultimi mesi, infatti,s'è preso il centro della scena con diversi interventi che hanno fatto discutere, e riflettere, l'intero settore: a partire dalle ...

World Car Awards, Akio Toyoda è persona dell’anno 2021 La Stampa Akio Toyoda è "Person of the year" 2021 Il numero uno della Toyota, che tanto ha fatto discutere nei suoi recenti interventi pubblici, è stato eletto personaggio dell'anno dell'automotive da una giuria internazionale di giornalisti ...

Toyota Yaris, scatta l’ora del Full Hybrid Electric La nuova Toyota Yaris è stata recentemente eletta World Car of the Year 2021, e uno degli aspetti che hanno riscontrato maggiore approvazione riguarda il gruppo propulsore, che combina un motore a ...

