Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 08:15 (Di giovedì 8 aprile 2021) Viabilità 2021 8 APRILE ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI STA POI IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA LA CIRCONVALLazioNE SALARIA E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE OVEST; SULLA CASSIA SI PROCEDE IN COLONNA TRA LO SVINCOLO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO Roma; CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA S. ALESSANDRO E L’ALLACCIO COL GRA IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)8 APRILE ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI STA POI IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA LA CIRCONVALNE SALARIA E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE OVEST; SULLA CASSIA SI PROCEDE IN COLONNA TRA LO SVINCOLO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO; CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA S. ALESSANDRO E L’ALLACCIO COL GRA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 04 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ 2021 8 APRILE ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL PRIMO ...IN AUMENTO CON FORTI RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO ROMA; PER ...

