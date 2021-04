Veneto zona arancione, Zaia: “Rt a 0,96, terapie intensive vicine a 30%” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel Veneto zona arancione “l’indice Rt è 0,96, l’incidenza è 160,3”. Sono i dati che caratterizzano la regione, come rende noto il governatore Luca Zaia. Il Veneto punta alla permanenza nella fascia con regole e divieti meno rigidi rispetto a quelli della zona rossa. “Nella prima ondata avevamo un rapporto di 6:1 tra ricoverati in area non critica e quelli in terapia intensiva. Nella seconda e terza ondata siamo passati ad un rapporto 8:1. In questa ultima ondata si è rovesciato il rapporto, che è 5,5:1. Crescono in proporzione i ricoveri in terapia intensiva”, dice Zaia. “Le terapie intensive sono alla soglia del 30%, l’area non critica è al 26%: la soglia è al 40%”. “Mediamente in ospedale entrano 80-100 persone al giorno, se ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel“l’indice Rt è 0,96, l’incidenza è 160,3”. Sono i dati che caratterizzano la regione, come rende noto il governatore Luca. Ilpunta alla permanenza nella fascia con regole e divieti meno rigidi rispetto a quelli dellarossa. “Nella prima ondata avevamo un rapporto di 6:1 tra ricoverati in area non critica e quelli in terapia intensiva. Nella seconda e terza ondata siamo passati ad un rapporto 8:1. In questa ultima ondata si è rovesciato il rapporto, che è 5,5:1. Crescono in proporzione i ricoveri in terapia intensiva”, dice. “Lesono alla soglia del 30%, l’area non critica è al 26%: la soglia è al 40%”. “Mediamente in ospedale entrano 80-100 persone al giorno, se ...

