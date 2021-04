Uomini e Donne, Samantha Curcio senza freni: i dubbi e la lite (Di giovedì 8 aprile 2021) I protagonisti di Uomini e Donne, la tronista Samantha Curcio senza freni: i dubbi e la lite con Alessio, volano parole forti. (screenshot video)C’è grande attenzione per la tronista Samantha Curcio nel dating show Uomini e Donne: la ragazza curvy, che ha fatto molto discutere in queste settimane di permanenza nel programma, si è ritrovata al centro dell’attenzione e delle polemiche per una sua uscita con il corteggiatore Bohdan Beyba, di origini ucraine e in Italia, precisamente a Reggio Emilia, da una decina d’anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Uomini e Donne, Samantha Curcio: chi è Bohdan ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) I protagonisti di, la tronista: ie lacon Alessio, volano parole forti. (screenshot video)C’è grande attenzione per la tronistanel dating show: la ragazza curvy, che ha fatto molto discutere in queste settimane di permanenza nel programma, si è ritrovata al centro dell’attenzione e delle polemiche per una sua uscita con il corteggiatore Bohdan Beyba, di origini ucraine e in Italia, precisamente a Reggio Emilia, da una decina d’anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: chi è Bohdan ...

