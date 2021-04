Union Security Spa e Bale Academy insieme: Il nostro obiettivo? Fare della sicurezza uno stile di vita (Di giovedì 8 aprile 2021) La Union Security Spa rappresenta l’eccellenza sul territorio italiano in tema di sicurezza. Grazie ad una squadra di esperti e professionisti del settore, oltre che alla disponibilità di mezzi e tecnologie avanzate, è in grado di fornire servizi in ambito privato, pubblico, residenziale e luxury mantenendo alto il livello di prestazioni. La Bale Academy è la prima Accademia italiana sul modello americano in tema di sicurezza, una sicurezza intesa a 360°. Dall’insegnamento della criminologia alle tecniche di interrogatorio passando per la psicologia militare. Senza dimenticare tecniche psicologiche di comunicazione, vittimologia e antiterrorismo.” Valerio Iovinella, presidente della Union Security Spa, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) LaSpa rappresenta l’eccellenza sul territorio italiano in tema di. Grazie ad una squadra di esperti e professionisti del settore, oltre che alla disponibilità di mezzi e tecnologie avanzate, è in grado di fornire servizi in ambito privato, pubblico, residenziale e luxury mantenendo alto il livello di prestazioni. Laè la prima Accademia italiana sul modello americano in tema di, unaintesa a 360°. Dall’insegnamentocriminologia alle tecniche di interrogatorio passando per la psicologia militare. Senza dimenticare tecniche psicologiche di comunicazione, vittimologia e antiterrorismo.” Valerio Iovinella, presidenteSpa, ...

Advertising

Scisciano : UNION SECURITY e B.A.L.E. ACADEMY, firmato l’accordo per la sicurezza: La stretta di mano tra il presidente dell’is… - informazionecs : UNION SECURITY E B.A.L.E. ACADEMY, FIRMATO L’ACCORDO PER LA SICUREZZA - sulPezzoit : UNION SECURITY E B.A.L.E. ACADEMY, FIRMATO L’ACCORDO PER LA SICUREZZA - ValerioIovinell : Union Security e B.A.L.E. Academy, firmato l’accordo per la Sicurezza. La stretta di mano tra il presidente dell’… - CaleEuropaEdic : La politica estera e di sicurezza comune dell’#UE, volta a risolvere i conflitti e a promuovere l’intesa a livello… -