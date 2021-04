TikTok tra effetti musicali e sottotitoli automatici: tutte le novitàHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) TikTok introduce tante novità per rendere i video pubblicati sulla piattaforma social sempre più coinvolgenti, e lo fa con inediti effetti di musica immersiva e i sottotitoli automatici. L’intento è ovviamente quello di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato delle app, così come confermano i dati pubblicati di recente da SensorTower secondo cui TikTok è prima per numero di download a livello globale, davanti alle quattro creature di Zuckerberg Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. effetti musicali CON MUSIC VISUALIZER Music Visualizer scomoda le tecnologie di elaborazione musicale interattiva e in tempo reale per mostrare transizioni ed effetti visivi che si muovono in modo sincrono con il brano in sottofondo. L’effetto è ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021)introduce tante novità per rendere i video pubblicati sulla piattaforma social sempre più coinvolgenti, e lo fa con ineditidi musica immersiva e i. L’intento è ovviamente quello di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato delle app, così come confermano i dati pubblicati di recente da SensorTower secondo cuiè prima per numero di download a livello globale, davanti alle quattro creature di Zuckerberg Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.CON MUSIC VISUALIZER Music Visualizer scomoda le tecnologie di elaborazione musicale interattiva e in tempo reale per mostrare transizioni edvisivi che si muovono in modo sincrono con il brano in sottofondo. L’effetto è ...

