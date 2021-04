Tiago Pinto: «Fonseca? Non è a rischio. Non sarà questa l’ultima spiaggia» (Di giovedì 8 aprile 2021) A pochi minuti da Ajax-Roma, il direttore generale del club giallorosso, Tiago Pinto, conferma la fiducia al tecnico, Paulo Fonseca. Non sarà questa partita la sua ultima spiaggia, ha detto. Sottolineando l’attenzione eccessiva dei media nei confronti dell’allenatore, che non è l’unico in scadenza in campionato. Queste le sue parole: “Non sarà questa l’ultima spiaggia per Fonseca. Lo stesso mister ha già parlato del futuro dicendo che quel che conta è il presente, siamo concentrati sul presente e su cosa fare. Capisco il vostro lavoro, lo rispetto ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e non capisco questa insistenza nei confronti del mister”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) A pochi minuti da Ajax-Roma, il direttore generale del club giallorosso,, conferma la fiducia al tecnico, Paulo. Nonpartita la sua ultima, ha detto. Sottolineando l’attenzione eccessiva dei media nei confronti dell’allenatore, che non è l’unico in scadenza in campionato. Queste le sue parole: “Nonper. Lo stesso mister ha già parlato del futuro dicendo che quel che conta è il presente, siamo concentrati sul presente e su cosa fare. Capisco il vostro lavoro, lo rispetto ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e non capiscoinsistenza nei confronti del mister”. L'articolo ilNapolista.

