Stasera in TV 8 aprile, cosa vedere: Un Passo dal Cielo o Ajax-Roma (Di giovedì 8 aprile 2021) Stasera in TV 8 aprile cosa vedere: Un Passo dal Cielo su Rai 1, Su Canale 5 Cado dalle Nubi, In diretta su Tv8 Ajax-Roma Getty ImagesEcco cosa verrà trasmesso Stasera giovedì 8 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 dalle 21.25 appuntamento con la fiction “Un Passo dal Cielo 6” con protagonista Daniele Liotti. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo programma di Francesca Parisella “Anni 20”. In onda su Rai 3 alle 21.20 il film drammatico “La giusta causa” con: Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw e Blair Underwood. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici di nuovo in TV: ecco ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021)in TV 8: Undalsu Rai 1, Su Canale 5 Cado dalle Nubi, In diretta su Tv8Getty ImagesEccoverrà trasmessogiovedì 8sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 dalle 21.25 appuntamento con la fiction “Undal6” con protagonista Daniele Liotti. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo programma di Francesca Parisella “Anni 20”. In onda su Rai 3 alle 21.20 il film drammatico “La giusta causa” con: Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw e Blair Underwood. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici di nuovo in TV: ecco ...

Advertising

RaiUno : 'Sei sicuro che tra tua sorella e il tuo amico vada tutto bene?' #UnPassoDalCielo6 - #IGuardiani da STASERA 1 april… - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - infoitcultura : Maurizio Costanzo Show 7 aprile: gli ospiti di stasera - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Arrival' giovedì 8 aprile 2021) Segui su: La Notizia - - zazoomblog : Stasera in tv Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: trama di oggi 8 aprile - #Stasera #passo #cielo #Guardiani: -